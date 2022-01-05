الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند صبري تدخل «فضل ونعمة» خلال أيام

هند صبري
هند صبري

استقر طاقم عمل فيلم "فضل ونعمة" من بطولة النجمة هند صبري والنجم ماجد الكدواني على الدخول لمواقع التواصل خلال أسبوعين من الآن بعد انتهاء كافة الترتيبات التي أعدها مخرج العمل رامي إمام خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المنتج أحمد الجنايني.

وقبل شهرين تعاقد المخرج رامي إمام، مع المنتج أحمد الجنايني على إخراج الفيلم السينمائي “فضل ونعمة” الذي يخوض بطولته كل من النجم ماجد الكدواني والنجمة هند صبري ووافقت جميع الأطراف على العمل بعد الاقتناع بالسيناريو والخطة التي وضعتها الشركة لإنتاج الفيلم الجديد وهو ما أبهر هند والكدواني معا.

وكان الكدواني منشغلا خلال الفترة الماضية بتصوير عدة أعمال كما كان ينتظر الاطمئنان على عرض فيلمه  الجديد "الجريمة" مع النجم أحمد عز الذي أطلق أمس من خلال عرض خاص أقيم بحضور الأبطال، وفيلم “فضل ونعمة” من تأليف أيمن وتار ومن إخراج  رامي إمام الذي عقد خلال الأيام الماضية عدد من جلسات العمل برفقة أبطال وصناع العمل للاستقرار على الخطوط العريضة للعمل وترشيح باقي الأبطال ومن المقرر عرض العمل خلال العام الجاري.

يذكر أن النجمة هند صبري فازت خلال الفترة الماضية بعدة جوائز حيث فازت مؤخرا بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم" والتي تم إعلانها في رواندا و لظروف خاصة ولصعوبة تواجدها تسلمها بدلا عنها ستيفان تيلمان  المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج فيلمها "نورا تحلم" وفي الوقت نفسه كانت تتواجد في لجان تحكيم الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وسط مشاركة فعالة منها، كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "عاوزة أتجوز" باسم "البحث عن علا" عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

فضل ونعمة فيلم فضل ونعمة هند صبري ماجد الكدواني النجم ماجد الكدواني النجمة هند صبري رامي إمام

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