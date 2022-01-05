الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 20 فى انقلاب أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب اليوم الأربعاء، 20 شخصا إثر حادث انقلاب أتوبيس  بطريق  مطروح الإسكندرية، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية اللازمة.  

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم "عبدالفتاح أحمد خضر ٦١ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رجب عبدالله عطية  ٤٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبدالستار سعيد ٢٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عطية سليمان  ٢٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود عبدالله احمد  ٥٠ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،
مجدي كمال رزق الله ٢٨ سنة مصاب بشرخ بالفقرة القطنية الثالثة، محمد رأفت محمد ٣٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سعد ناجي سعد ٤٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم". 

كما أصيب أيضا في نفس الحادث "محمد مختار خضر ٢٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد فهمي إبراهيم ٥٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، توفيق شعبان توفيق ٢٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مايكل منير سليمان  ٢٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عادل علي عنتر ٢٩ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وليد صلاح عبدالستار ٣٠ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن، السيد إبراهيم محمد ٣٧ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد السيد أحمد ٢٨ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جمال وحيد سيد ٢٤ سنة مصاب بنزيف بالمعدة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود عبدالغني أحمد ٥٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

سيارات الإسعاف الفحوصات الطبية مستشفى العلمين الطاقم الطبي مستشفى العلمين النموذجي اصابة ٢٠ شخص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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