نشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة عقب زوال الشبورة

نشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، سيارات الإغاثة على الطرق السريعة، عقب فتح الطرق المغلقة وزوال الشبورة المائية؛ لفحص حالة الطرق وتفادي وقوع حوادث السيارات والتدخل السريع لإغاثة المواطنين من أي أزمات وأعطال قد تواجههم أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة وداخل المدن والمحافظات.

وكانت شكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة.

وتعمل غرفة العمليات، على التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.