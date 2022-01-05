المعمل الجنائي يعاين حريق شب في نادي سوهاج الرياضى

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في سطح غرفة مهملة بنادى سوهاج الرياضى، وحصر الخسائر والتلفيات، والكشف عن سبب الحريق.

تم الدفع بسيارة إطفاء ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان بلاغ ورد إلى قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بنادى سوهاج الرياضى، وتم السيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق أعلى سطح غرفة مهملة وبجوارها بعض مخلفات القمامة بنادي سوهاج الرياضي دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين نشوب الحريق أعلي سطح غرفة مهملة وبجوارها بعض مخلفات القمامة خاصة بالنادي وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات"، ورجح عامل بالنادي، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من العمود الملاصق للغرفة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.