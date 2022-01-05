الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شب في نادي سوهاج الرياضى

حريق
حريق

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في سطح غرفة مهملة بنادى سوهاج الرياضى، وحصر الخسائر والتلفيات، والكشف عن سبب الحريق.

تم الدفع بسيارة إطفاء ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان بلاغ ورد إلى قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بنادى سوهاج الرياضى، وتم السيطرة عليه وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج بنشوب حريق أعلى سطح غرفة مهملة وبجوارها بعض مخلفات القمامة بنادي سوهاج الرياضي دائرة قسم ثان سوهاج.

تبين نشوب الحريق أعلي سطح غرفة مهملة وبجوارها بعض مخلفات القمامة خاصة بالنادي وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات"، ورجح عامل بالنادي، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من العمود الملاصق للغرفة ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة سطح سبب الحريق المعمل الجنائي حصر الخسائر نادى سوهاج الرياضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

نهاية دبور.. القصة الكاملة لـ جريمة سفاح الإسماعيلية من البداية حتى الحكم عليه

بعد تفريغ الكاميرات.. فحص عدد من المشتبهين في واقعة «فتاة الشيخ زايد»

تأهيل مليون عامل مصري بشكل مبدئي لإعادة إعمار ليبيا

«بلتون» توقع اتفاقًا مع «الجونة» و«مكادي هايتس» لتقديم حلول تمويلية للمصروفات الدراسية

3 أفلام جديدة فى السينمات اليوم.. منافسة بين عز وكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل