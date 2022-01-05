بسبب «أوميكرون».. اليونان تستعد بخطة طوارئ لمواجهة الفيروس

مع ارتفاع المعدل اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى مستوى جديد أمس الثلاثاء، بسبب متحور “أوميكرون”، شديد العدوى، أمرت وزارة الداخلية اليونانية، مسؤولي القطاع العام بصياغة خطط لاتخاذ إجراء، حال خروج الوضع عن نطاق السيطرة، وحرمان الخدمات الحيوية من موظفين لا غنى عنهم.

وبشكل أكثر تحديدا، يقع على عاتق كل مشرف إدارة تحديد الحد الأدنى من الموارد البشرية والتخصص، اللازم لضمان استمرار تشغيل الإدارة. وتنص الخطط على تبديل الموظفين بين الخدمات، إذا لزم الأمر، طبقا لما ذكرته صحيفة “كاتيميرني” اليونانية اليوم الأربعاء.

وكانت تعليمات مماثلة قد صدرت أيضا في المرحلة الأولى من الجائحة، في مارس 2020.

غير أنه في الوقت الحالي، فإن الوضع يعتبر أكثر سهولة للتعامل معه، حيث أن عدد أيام الحجر الصحي والإجازة المرضية، تم تقليصها إلى خمسة أيام، مع تطعيم معظم موظفي الخدمة المدنية.

والموعد النهائي لإعداد خطة بديلة، لكل خدمة، والتي سيتم تنفيذها، في حالة الطوارئ، هو اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، سجلت اليونان رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، وهو 50 ألفا و126 حالة.

وكان الرقم القياسي السابق هو 40 ألفا و560 حالة، قد تم تسجيله في 31 ديسمبر.

وأكدت السلطات الصحية أيضا 61 حالة وفاة جديدة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان، الآن مليونا و344 ألفا و923، وحالات الوفاة 21 ألفا و.53

ويذكر، أعلنت الحكومة اليونانية، أن اليونان من بين أكبر خمس دول في أوروبا من حيث إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن البلاد أنفقت أكثر من 300 مليون يورو على الاختبارات التشخيصية السريعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، في تصريح، وفقا لصحيفة «كاثميريني» اليونانية، إنه منذ الأول من مايو الماضي حتى 30 ديسمبر، قدمت المنظمة الوطنية للصحة العامة 8 ملايين و759 ألفًا و556 اختبارا تشخيصيًا مجانيًا من بينهم 7 ملايين و642 ألفًا و167 اختبارًا سريعًا ومليون و112 ألفًا و389 اختبار «بي. سي. آر» للكشف عن «كورونا».