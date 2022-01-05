الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فيلق القدس» الإيرانى: ترامب وبومبيو تحت المجهر

ترامب
ترامب

أعلن "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والضالعين في اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني، "تحت المجهر".

وقال قائد الفيلق العميد إسماعيل قاآني في مراسم ذكرى شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة في طهران إن "ترامب وبومبيو والآخرين الذين تورطوا معهما في جريمة اغتيال الشهيد سليماني المعروف والمخفي منهم هم واضحون بالنسبة لنا".

وأضاف: "من الرئيس الأمريكي المجرم نفسه (ترامب) إلى جميع من المعروفين والمخفيين من المتورطين في اغتيال قائد الشهداء تحت مجهر جميع الأحرار في العالم".

وتابع: "لدينا أسلوبنا الخاص في الانتقام... نهجنا يختلف عن نهج المجرمين وبعون الله سنثأر وننتقم لدم الشهيد سليماني".

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و198 ألف حالة.
 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 131702 حالة وفاة.
 

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و42 ألف حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.
 

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا خلال فترات سابقة، وتشهد البلاد حاليًا تراجعًا لافتًا في الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس.

و يذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، عن تسجيل 41 حالة وفاة و1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز ستة ملايين و196 ألف حالة.

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وائل لطفي

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