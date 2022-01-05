الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تسجل ارتفاعا كبيرا فى إصابات كورونا

تونس
تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية  تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا، تم التصريح بها أوليا .

وقالت الوزارة إنه تم توثيق 2275 إصابة من مجموع 23361 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 9.74 بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و606 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى حدود يوم أمس 329 شخصا، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 796 ألفا و222 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 321 مصابا، بينهم 48 حالة جديدة ليوم الاثنين، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 84 في حين يخضع 12 شخصا للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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