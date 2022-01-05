«مشاريع الترميم بسقارة» على طاولة بيت السنارى الأثرى.. الليلة

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع مكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "مشاريع الترميم الأخيرة بمنطقة سقارة".

يحاضر في الندوة الدكتور أشرف يوسف عويس؛ مدير عام ترميم سقارة، ومشرف الترميم بمشروع ترميم وتدعيم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية، وهو محاضر زائر بجامعة كإنسان اليابانية وجامعة حلوان، وإليه يرجع الفضل في نقل التصوير الجداري لمقبرة "توتو" من موقع "الديابات" بسوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية، كما إنه شارك في ترميم العديد من المقابر والأهرامات والمعابد.

وتتناول ندوة "مشاريع الترميم الأخيرة بمنطقة سقارة"، الحدث حول منطقة سقارة وأهميتها الأثرية، حيث يتم توضيح الجهود المبذولة من قبل وزارة الاثار للاهتمام بسقارة كأحد أهم مواقع التراث في العالم، كما تشتمل الندوة على عرض تفصيلي لمشروع ترميم الهرم المدرج ومشروع ترميم المقبرة الجنوبية، بالإضافة إلى مشروع ترميم مقبرة الجزارين كأحد نماذج ادارة الكوارث الطبيعية.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتاريخ والتراث، وكذلك الاعتناء بآثار وحضارة مصر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة حاليًا من قبل الدولة المصرية في اجراء العديد من الاكتشافات الأثرية المذهلة وكيفية الحفاظ عليها.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثارو قد افتتح العام المنصرم مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام ٢٠٠٦.

تقع المقبرة الجنوبية للملك زوسر في الركن الجنوبي لمجموعته الجنائزية بمنطقة آثار سقارة، وتتكون من جزئين الجزء العلوى عبارة عن مبنى كالمصطبة مشيد من الحجر الجيرى وبه إفريز مزين بحيات الكوبرا، أما الجزء السفلى منحوت فى الصخر على عمق يصل إلى حوالى 30 متر ويمكن الوصول إليه بسلم حجرى يؤدي إلى باب منحوت فى الصخر أيضا ثم ممر المدخل به سلم حجرى يؤدي بدوره إلى باب المقبرة والذى يؤدى إلى الممرات الداخلية المؤدية إلى مستوى فراغات المقبرة والحاوية للوحات جدارية مزينة من الفيانس الأزرق.

يوجد بالمقبرة بئر في نهايته غرفة دفن بها تابوت ضخم من الجرانيت الوردى تماثل غرفة الدفن فى الهرم المدرج.كما توجد ممرات ودهاليز طويلة عديدة زينت جدرانها بأبواب وهمية تحمل صورة الملك وألقابه، وزينت الجدران بقطع من الفيانس الأزرق.

يعتبر بيتِ السناري واحدا من القصور الفخمة الباقية التي تم بناؤها للصفوة، بناه صاحبه إبراهيم كتخدا السناري وأنفق عليه أموالاً طائلة عرف هذا البيتِ كأحد ثلاثة بيوت ولكن بيت السناري هو البيت الوحيد الباقى من البيوت.