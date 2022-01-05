عودة الأزياء الرجالى فى أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2022-2023

يستمر مجلس الأزياء البريطاني في دمج مجموعات الرجال والنساء في إصدارات فبراير ويونيو وسبتمبر، في حال إلغاء لندن نسختها من عروض الأزياء هذا الشهر بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بفيروس كورونا؛ لتعد الملابس الرجالية بأن تنتعش مرة أخرى هذا الموسم ومن فلورنسا إلى ميلانو عبر باريس، إليك كل ما يمكن توقعه من أسبوع الموضة الرجالية خريف وشتاء 2022-2023 في شهر يناير القادم.

أسبوع الموضة في فلورنسا ( 11-13 يناير)

ربما لم يتم إصدار البرنامج الكامل للعروض بعد ولكن تم التأكيد على آن ديميولميستر هي ضيفة الشرف في هذه الدورة رقم 101 لدار الأزياء هذه التي تأسست في عام 1985 ويتوقع أن يكون أسبوع الموضة هذا حدثًا استثنائيًا في فلورنسا.

أسبوع الموضة في ميلانو (14-18 يناير)



ستكشف حوالي خمسين علامة تجارية عن مجموعتها الرجالية لخريف وشتاء 2022-2023 خلال أسبوع الموضة في ميلانو؛ وبالإضافة لدور الازياء البارزة مثل بارادا وفندي ودولتشي آند جابانا ستقدم خمس علامات تجارية شابة خزانة ملابسها لأول مروه وهي Ardusse، وÇanaku، وFamily First.

أسبوع الموضة في باريس من 18 يناير إلى 23 يناير

وسيشهد أسبوع الموضة في باريس أول عرض أزياء للرجال من لويس فيتون بدون مديره الفني فيرجيل ابو لو الذي توفي في نوفمبر الماضي؛ ويتوقع البعض ان عرض الأزياء هذا سيكون فرصة لتكريم أخير له بعد تكريم ميامي.

ومن المقرر أن تقام في باريس مجموعة من عروض الأزياء التقديمية من دور مثل Dior Men أو Hermès أو Dries Van Noten أو Rick Owens أو Courrèges.

وستكشف علامة VTMNTS النقاب عن أول عرض أزياء لها منذ إطلاق أحدث مشروع للعلامة التجارية؛ كما أن علامة Paco Rabanne و Alaïa سيقدمان مجموعتهما للرجال من الملابس الجاهزة في 23 يناير.

كما أنه بالنظر إلى إجراءات فيروس كورونا في الوقت الحالي يحدد اتحاد الهوت كوتور والأزياء أن أسبوع الموضة سيُقام وفقًا للإجراءات التي تتخذها السلطات العامة والسلطات الصحية.