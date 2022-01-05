«كيف تكتب روايتك من الصفر» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ورشة جديدة من ورش مبادرة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية، والتي تقام تحت عنوان "كيف تكتب روايتك من الصفر".

وتتضمن الورشة عدة محاور بحثية من بينها: "البنية المشهدية للسرد"، وتتضمن "الحديث عن الرغبة والدافع- الهدف والرهان- أنواع الصراع"، ويقدمها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة.

أما الجزء الثاني من الورشة، فيعقد تحت عنوان "الشخصية كأحد أركان الرواية - الشخصية كشخصية محورية"، وتتناول محاور: "شخصية البطل - البطل المضاد - الشخصية الثانوية"، وتقدمها الدكتورة

سحر شريف ودكتورة ندى يسري.

في سياق متصل، تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية أيضًا في السادسة مساء نفس اليوم، احتفالية بعنوان "أحمد مبارك في عيون الوطن"، يتخللها إعلان نتائج مسابقة النقد الأدبي عن أعمال الشاعر الراحل أحمد مبارك، و موجز للدراسات الفائزة وكلمات عن ذكرى ووفاء وإلقاء شعر من شعراء مختارين متحققين، وتكريم شخصيات ساهمت في دعم و نجاح المسابقة برعاية النائبة مني عمر، عضو مجلس النواب.

كما يستضيف مركز إبداع بيت العود العربي ــ ببيت الهراوي، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء اليوم، حفل موسيق فني يحييه الفنان ماريو سعيد وفرقته الموسيقية "روح".

ويتضمن الحفل باقة منتقاة ومميزة من مؤلفات الفنان ماريو سعيد، بالإضافة إلى عزف مؤلفات الفنان العالمي نصير شمه على العود، كذلك جولة بالتراث العربي لأشهر أغنيات أم كلثوم، منها "دارت الأيام، يا ليلة العيد، أنساك"، وأغنيات عبد الحليم حافظ، ومنها: "تخونوه، توبة، أنا لك على طول، بلاش عتاب"، بالإضافة إلى باقة من أغنيات ملك العود وموسيقار الأزمان فريد الأطرش، نذكر منها: "الربيع، علشان ماليش غيرك، زمان يا حب" وغيرها .

يشار إلى أن الفنان "ماريو سعيد"، عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان العالمي نصير شمه بتقدير "جيد جدًا" ، ثم بدأ عمله كمدرس في بيت العود العربي بعد تخرجه، لديه العديد من المقطوعات الموسيقية، وقام بتأسيس فرقته الموسيقية "روح" والتي قدمت عدد من الحفلات الموسيقية في أماكن مختلفة بجانب حفلاته الفردية.