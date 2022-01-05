«وداعا المحترم الخلوق».. نجوم الفن ينعون أحمد الحجار بكلمات مؤثرة

حرص عدد من نجوم الفن على نعي، الفنان الكبير أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 65 عاما، حيث تحولت صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر عزاء يعربون من خلالها عن حزنهم الشديد لرحيل واحد من أبرز الفنانين في عالم الموسيقى والغناء بالوطن العربي.

في مقدمة هؤلاء، الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذى أعرب عن حزنه الشديد، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «وداعا للصوت الحنون والملحن صاحب الإحساس الفائق المرهف وداعا الجميل أحمد الحجار رحمك الله رحمة واسعة وخالص العزاء للفنان علي الحجار».

منشور الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال

ومن جانبه كتب الفنان صبرى فواز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الفنان / أحمد الحجار .. أرق وألطف بني آدم قابلته في حياتي.. مع السلامة يا أحمد .. و لا إله الا الله».

صبري فواز عبر حسابه على فيس بوك

كما حرص النجم محمد فؤاد، على نعى الحجار، وكتب عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. خالص التعازي في وفاة الأخ العزيز و الإنسان النقي الفنان الغالي / أحمد الحجار.. نسأل الله أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته.. و أن يلهم أهله الصبر و السلوان».

محمد فؤاد عبر فيس بوك

فيما كتب الفنان حمزة العيلى: «رحمة الله على الفنان العظيم المحترم الخلوق أحمد الحجار.. ربنا يرحمه وينور قبره ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر أهله وأحبابه».

وأضاف «العيلي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «خالص عزائي للفنان علي الحجار وكل الأسرة.. لله البقاء والدوام».

منشور العيلى

وكتب الملحن شريف ضياء: «البقاء لله توفى إلى رحمة الله الفنان القدير الخلوق الموسيقار/ أحمد الحجار، اخو المطرب الفنان/ على الحجار ، ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هو وأمواتنا أجمعين يارب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون».

شريف ضياء على فيس بوك

وعبر الكاتب الكبير يسرى الفخراني، عن حزنه الشديد على رحيل «الحجار»، وكتب عبر صفحته الرسمية: «موسيقار عظيم يرحل في هدوء يشبه رحلته أحمد الحجار الجميل الله يرحمه».

كما حرص على نشر أحد أعمال الفنان الراحل الغنائية، وعلق قائلا: «أتمنى إننا كلنا نعمل شير لأغنية من أغاني أحمد الحجار الجميلة سواء بصوته أو بلحنه، نحتفي به ليلة حتى لو كانت ليلة وداع».

أما المخرج الشاب محمد العدل، نشر إحدى أغنيات الفنان الراحل وعلق قائلا: «الملحن الكبير احمد الحجار في ذمة الله.. خبر يوجع القلب حقيقي.. فنان مخدش حقة رغم تاريخة وموهبته العظيمة.. وإنسان طيب جدا.. أطيب وأرق بكتير من الدنيا».

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة، على الفنان الراحل أحمد الحجار، اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.