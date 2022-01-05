الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هالاند يفضل هذا النادى على ريال مدريد

هالاند
هالاند

كشفت تقارير صحفية أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اختار برشلونة وجهة مقبلة بعدما قرر الانتقال للعب في إسبانيا بدءا من الموسم المقبل.

ويحظى إيرلينج هلاند باهتمام عدة أندية أوروبية كبرى، وفي مقدمتها قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، إضافة إلى قطبي مدينة مانشستر الكروي السيتي واليونايتد، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال هالاند ردا على أسئلة مشجعين عن مستقبله: "سألعب هنا في إسبانيا"، ولكنه يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة بدلا من ريال مدريد، الذي يخطط للتعاقد مع الثنائي هالاند والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ولكن "الفتى الذهبي" النرويجي، يريد أن يرتبط المشروع الفريق الفائز والكبير باسمه فقط.

ومن المعروف أن مينو رايولا، وكيل المهاجم النرويجي الشاب، صديق كبير لرئيس برشلونة خوان لابورتا.

واستطاع رايولا اقناع هالاند بأنه سيكسب شهرة أكبر إذا لعب ضد كيليان مبابي، وليس إلى جانبه في فريق واحد.

تلقى خوان لابورتا وعدا من رايولا بأن هالاند سينتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني، إذا تمكن برشلونة من إيجاد السيولة لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 75 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

وأكدت صحيفة "كواترو" الإسبانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هالاند اختار برشلونة كوجهة مقبلة بعدما قرر الانتقال للعب في إسبانيا، بدءا من الموسم المقبل، وكشفت تفاصيل العقد المحتمل بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند سيوقع على عقد مع برشلونة، لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى متغيرين اثنين.

وأضافت أن النجم النرويجي سيتقاضى راتبا قدره 30 مليون يورو في الموسم، حيث يعمل برشلونة حاليا على تلبية كافة مطالبه، باعتبار أن الصفقة ستكون تاريخية إن تمت".

وأوضحت الصحيفة، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، يريد إثبات أن برشلونة عاد، ويمكنه التعاقد مع أي لاعب في السوق.

وتحاول إدارة برشلونة حاليا التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق، لإفساح المجال أمام إتمام صفقة بحجم هالاند.

وفرض إيرلينغ هالاند (21 عاما) نفسه كواحد من أكبر نجوم كرة القدم الصاعدين بعد تسجيله 76 هدفا خلال 74 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ وصوله من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير 2020.

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