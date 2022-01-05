على الحجار يعلن موعد ومكان تشييع جنازة شقيقه الراحل أحمد الحجار

أعلن النجم علي الحجار تشييع جنازة شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار، غدا الأربعاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفسية.

وقال علي الحجار، من خلال منشىدور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة.. أحسن الله عزاءكم جميعًا”.

وكان قد حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعي الفنان الراحل، كما حرصت نقابة الموسيقيين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد الحجار في بيان رسمي.

وقال الفنان الكبير هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، فى بيان رسمي : “فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن الفنان أحمد الحجار ويعزي كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوت لكل المصريين داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

المعروف أن الفنان أحمد الحجار، من مواليد منطقة زينين بإمبابة، نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو (إبراهيم الحجار)، وكانت والدة (أحمد الحجار) تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، وشقيقه هو المطرب (علي الحجار).

التحق (أحمد الحجار) بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار).

ومن ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.