الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 5-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى
والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 19 12
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 16 8
بورسعيد 19 12
دمياط 18 11
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 10
السويس 18 11
العريش 18 10
رفح 18 9
رأس سدر 19 11
نخل 17 5
نويبع 18 12
طابا 17 9
كاترين 12 2
الطور 23 12
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 22 14
الفيوم 18 7
بنى سويف 18 7
المنيا 18 7
أسيوط 18 8
سوهاج 19 9
قنا 20 9
الأقصر 21 10
أسوان 23 11
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 10
الوادي الجديد 20 7
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 22 15

ارصاد جديد سوهاج مصر الاسماعيلى البحر المتوسط حالة الطقس الإسماعيلية درجات الحرارة جنوب السويس جنوب سيناء وادى النطرون الوجه البحري الأرصاد الجوية كثيفة مرسى علم هيئة الأرصاد الجوية خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة شبورة مائية الزقازيق الطرق الطقس في مصر خبراء هيئة الأرصاد اليوم الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة اليوم بيان بدرجات الحرارة حالة الطقس في مصر اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

وزيرة الثقافة تنعى «الحجار»: فقدنا نجمًا تميز بصوت أصيل

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

بعد أزمة بسنت.. مبادرات تحارب ظاهرة الابتزاز الإلكتروني

المحكمة الاقتصادية: اليوم نظر الدعوى المقامة ضد رامز جلال

جنايات القاهرة: اليوم محاكمة 23 متهمًا بأحداث عنف مسجد الفتح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟