شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

كشفت شاهيناز خالد، شقيقة بسنت خالد، التي أقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز من قبل شابين من نفس القرية، عن تفاصيل ما حدث.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية on: "لم نكن نعرف أي شيء عن الصور سوى يوم الجمعة الماضي، بعدما حضر والدي للمنزل ومعه صور وفيديوهات ووالدتي عندما شاهدتها أكدت أن هذه الصور والفيديوهات ليست لشقيقتي وأنها مفبركة".

وأضافت: "بسنت كانت في الدرس وعندما جاءت قالت دي مش صوري وواحد كلمني على الواتس وطلب مني عمل علاقة معه ورفضت فابتزني بالصور وبكت وقالت أنا ماعملتش كدا وماما قالت لها أنا مصدقاكي من غير ما تحلفي لأن دا ليس جسدك أصلًا".