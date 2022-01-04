وزيرا خارجية السعودية واليونان يبحثان سبل تعزيز مكافحة الإرهاب فى العالم

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس سبل تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية واليونان، الثلاثاء، الاتفاق على العمل لرفع مستوى وجاهزية ومهارة قواتهما العسكرية من خلال التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة.

جاء ذلك في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة بشأنها، وذلك بحسب البيان.

وأضاف البيان: "العلاقة بين الدولتين لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفاعي والأمني والثقافي والسياحي وغيرها من الجوانب".

وتناولت المباحثات مناقشة فرص التعاون المستقبلية بين البلدين لفتح مجالات نوعية للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي واليوناني، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.