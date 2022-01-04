لطيفة تتحدى «كورونا» وتنقذ اليوم الوطنى التونسى فى «إكسبو دبى»

أحيت النجمة لطيفة حفلًا غنائيًا استثنائيًا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية التونسية، وذلك على هامش "إكسبو 2020 دبي".

وأشارت لطيفة إلى أن هذا الحفل يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتقها، خصوصًا أنها تحتفي بدولتها وتغني في الحدث العالمي الأضخم "إكسبو"، خاصة أن الحفل أقيم في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا، وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها الذي وصل عدده إلى ١٠ آلاف شخص ويعد هذا الموقف من المواقف المسئولة من الفنانة الكبيرة صاحبة الأداء والحضور العربي القوي في كل المناسبات الفنية والشخصية والتاريخ الطويل من الأغنيات المميزة التي حققت لها سجلًا فنيًا هائلًا.

واحتفلت النجمة التونسية مع جمهورها من كافة الجاليات العربية المتواجدة بدبي، والذين حرصوا على حضور الحفل المقام على خشبة مسرح حديقة اليوبيل، ووسط حضور كبير وتفاعل لافت حققت الحفلة نجاحًا كبيرًا وردود أفعال إيجابية كبيرة.

تفاصيل حفل لطيفة في إكسبو دبي

وقدمت لطيفة باقة من أشهر أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث مزجت بين أغاني الماضي والحاضر حتى تتناسب مع كافة الأجيال التي حضرت ‏الحفل، كما شاركت لطيفة في الحفل، نخبة من أبرز نجوم الفن التونسي، وهم الفنانان مهدي العياشي، وزياد غرسة، حيث قدما مجموعة من أبرز الأغنيات التراثية والفلكلورية التونسية.

ويعد هذا الحفل هو الثاني للفنانة لطيفة في "إكسبو 2020"، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، والذي أقيم منذ فترة بحضور نخبة من رموز الصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي وسط مشاركة وتفاعل كبير من قبل الجمهور من حضور الحفل المميز للطيفة.