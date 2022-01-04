إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة لسرقتها ببدر للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، المتهمين بالشروع في قتل سيدة بهدف سرقتها بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين حمدى .م ، رامى .ع عاطلين ، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأقروا بإرتكابهم جريمة سرقة مصوغات المجنى عليها عفاف م وهاتفها المحمول وتعدوا عليها بسلاح أبيض مطوه عندما حاولت الاستغاثة مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لارتكاب واقعة السرقة .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر تفيد وصول سيدة ثلاثينية مصابة بسلاح أبيض مطوه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لارتكاب واقعة السرقة وأرشدوا عن مكان المسروقات وعن سلاح الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.