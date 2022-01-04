تحريات إصابة ربة منزل فى حادث تصادم: السرعة الزائدة السبب

كشفت تحقيقات الجهات المختصة فى واقعة صدم سيارة لسيدة أثناء عبورها لطريق 100 بمدينة السلام، أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى عدم تحكمه فى السيارة ونتج عنه الحادث.

تم نقل المصابة إلى المستشفى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق 100 بمدينة السلام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.