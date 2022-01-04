الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ببورسعيد

حادث مروري
حادث مروري

شهد كوبرى اللنش أعلى الطريق الدائري ببورسعيد، مساء الثلاثاء، انقلاب سيارة وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا بداخل السيارة.

وتلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إخطارًا من مستشفي الزهور يفيد بوصول مصابين اثنين نتيجة انقلاب سيارة، وهم محمد عبدالنبي محمد الفخراني 59 سنة، وحسن أحمد السيد عبدالقادر 50 سنة من مركز بسيون محافظة الغربية.

وأمر الدكتور مصطفى شعبان الفرق الطبية بعمل الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، واللذين تبين بعد فحصهما إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ووجه اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

الطريق الدائري الإجراءات القانونية مستشفى الزهور هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد كدمات وسحجات

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