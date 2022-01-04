المفتوحة والمشفرة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

يقدم لكم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تستمر عمليات البحث بمحرك جوجل العالمي عن تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يتم بث البطولة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت القطرية عبر قنواتها المشفرة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث تنطلق البطولة على أراضي الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022.

اوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من نيجيريا والسودان وعينيا بيساو.

موعد مباراة مصر ونيجيريا وانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

تنطلق البطولة يوم الأحد 9 يناير بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام الساعة 6 مساءٍ، أما مباراة مصر ونيجيريا المقامة يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المشفرة

تنقل قنوات بي سبورت الرياضية القطرية البطولة بشكل حصري على قنواتها المشفرة ومنها قنوات beIN Sports HD1 وقنوات beIN Sports Extra.

تردد قنوات beIN Sports على نايل سات

اسم القناة : beIN Sports HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports Extra 1

اسم القناة beIN Sports Extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المفتوحة

ومن المقرر ان تنقل بعض القنوات المفتوحة المباريات ومن بينها قناة تايم سبورت على التردد الأرضى وكذلك تردد قناة تيلي تشاد والنبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

اسم القناة: النبأ الليبية

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد على نايل سات

اسم القناة: Télé Tchad

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

تبث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي مباريات منتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وذلك من خلال التردد الأرضي UHF 32.

مواعيد مباريات مصر فى المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية