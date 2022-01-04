الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

المفتوحة والمشفرة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يقدم لكم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2021، حيث تستمر عمليات البحث بمحرك جوجل العالمي عن تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يتم بث البطولة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت القطرية عبر قنواتها المشفرة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث تنطلق البطولة على أراضي الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2022.

اوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من نيجيريا والسودان وعينيا بيساو.

موعد مباراة مصر ونيجيريا وانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية

تنطلق البطولة يوم الأحد 9 يناير بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام الساعة 6 مساءٍ، أما مباراة مصر ونيجيريا  المقامة يوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المشفرة

تنقل قنوات بي سبورت الرياضية القطرية البطولة بشكل حصري على قنواتها المشفرة ومنها قنوات  beIN Sports HD1 وقنوات beIN Sports Extra.

تردد قنوات beIN Sports  على نايل سات

  • اسم القناة : beIN Sports HD
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد : 11054
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports Extra 1

  • اسم القناة beIN Sports Extra
  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11054
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا المفتوحة

ومن المقرر ان تنقل بعض القنوات المفتوحة المباريات ومن بينها قناة تايم سبورت على التردد الأرضى وكذلك تردد قناة تيلي تشاد والنبأ الليبية على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

  • اسم القناة: النبأ الليبية
  • القمر الصناعي: النايل سات
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500

تردد قناة تيلي تشاد على نايل سات

  • اسم القناة: Télé Tchad
  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 12015
  • الاستقطاب: افقي
  • معدل الترميز: 27500

تردد قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي

تبث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي مباريات منتخب مصر فى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وذلك من خلال التردد الأرضي UHF 32.

مواعيد مباريات مصر فى المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية

  • مصر ضد نيجيريا الثلاثاء 11 يناير  فى تمام الساعة السادسة مساءٍ بتوقيت القاهرة.
  • مصر ضد غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
  • مصر ضد السودان يوم الأربعاء 19 يناير فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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