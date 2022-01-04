الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير صحة بريطانيا: فرض قيود جديدة بسبب كورونا سيكون الملاذ الأخير

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن فرض قيود جديدة سيكون ملاذا أخيرًا، في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون»، مشددًا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 148 ألفًا و600 وفاة بالوباء، وترصد يوميًا عددًا قياسيًا من الإصابات إذ أعلنت الجمعة تسجيل أكثر من 189 ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة.

كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحورة «أوميكرون» تبدو أقل خطرا من «دلتا».

وقال ساجد جاويد في مقال نشرته صحيفة «ديلي ميل»: «عدد (الأشخاص) في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفًا».

وأضاف أنه مع «وضع أقوى بكثير» بالنسبة الى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطَل في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وشدد جاويد على أن «تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا»، وأشار إلى التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق «داعيًا إلى التعايش مع الفيروس» عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

وكان عدد من العلماء توصلوا إلى اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا قالوا إنه يحتوي على بروتين يختلف جذريًا عن الفيروس الأصلي.

وأضافت الوكالة البريطانية أن المتحور الجديد هو التحدي الأهم الذي يواجهه العالم الآن.

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد انجلترا كورونا فيروس كورونا

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وائل لطفي

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