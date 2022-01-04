​طالبان: روسيا​ تدرس تنفيذ استثمارات في مجال ​النفط والغاز​ في ​أفغانستان

أعلن الناطق باسم حكومة ​طالبان​ ذبيح الله مجاهد، أن ​روسيا​ تدرس تنفيذ استثمارات في مجال ​النفط والغاز​ في ​أفغانستان.

ولفت مجاهد إلى أنه التقى مولوي عبد السلام حنفي، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، بوفد مشترك من المستثمرين ​الأفغان​ والروس في مكتبه.

وأوضح أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة تفاصيل جهود استخراج وإنشاء مصافي للنفط والغاز ومصانع الأسمنت والسبائك وإنشاء شركة لإنتاج الأسمنت.

وأضاف في تصريح له أنه سيتم بذل كل الجهود لدعم الاستثمارات الروسية من خلال سن قوانين صديقة للمستثمر.

وفي وقت سابق من العام الماضي 2021، أكد مجاهد أن ​الصين​ تريد استثمار مليارات الدولارات في أفغانستان إذا ضمنت طالبان ​الأمن​ لأصولها ولعمالها.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تحافظ على اتصالات العمل مع ممثلي حركة طالبان التي تتولى مقاليد السلطة حاليًا في أفغانستان.

وأضاف لافروف- في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية، الجمعة الماضية، "نحن نحافظ على اتصالات عملية مع ممثلي السلطة الأفغانية الجديدة، من خلال سفارتنا في كابول"، مُشيرًا إلى أن المجال الإنساني أصبح مجالًا مهمًا للتفاعل العملي في ظل ظروف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها أفغانستان حاليًا.

وأوضح كبير الدبلوماسيين الروس أن موسكو سلمت عدة دفعات من المساعدات الإنسانية إلى كابول خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021، كما ساعدت الطلاب الأفغان على القدوم إلى روسيا لمواصلة تعليمهم.

من جانب آخر، عقب شهور من استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، لا يزال حوالي 20 ألف أفغاني ينتظرون فرصة للدخول إلى ألمانيا.

وبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية، كانت أكبر مجموعة من الأفغان الوافدين تتكون من الموظفين المحليين وذويهم، وذلك وفقا للوضع حتى 27 ديسمبر الماضي.