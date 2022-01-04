تفاصيل القبض على توفيق عكاشة بمطار القاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل الإعلامي توفيق عكاشة من سرايا النيابة بعد التقدم بمعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عكاشة»، حيث كان ينهي إجراءات سفره بمطار القاهرة، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

وكشفت مصادر أن عكاشة صادرة ضده أحكام نهائية في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه 120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.