تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج المخدرات بالخانكة

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية بقصد ترويجها.

كما طلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين،وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط عاطلين "م. أ. خ"، 23 سنة، عاطل، مقيم بعرب العيايدة دائرة المركز، و"م. ع. ع"، 21 سنة، مقيم بدائرة مركز الخانكة لاتجارهما بالمواد المخدرة وبحوزتهما (84 لفافة بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي 1175 جنيها، و2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.