الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بشرى ضيفة أولى حلقات «أسرار النجوم» على نجوم fm

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

تحل الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، فى أولى حلقاته بالعام الجديد، بعد غدٍ الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV"، وذلك فى الثامنة مساءً.

وتتحدث بشرى عن عودتها للغناء مرة أخرى من خلال أغنية "حاجة واحدة" التى طرحتها منذ أيام، وتعاونت فيها مع أحمد البرازيلي الذي كتب الكلمات والألحان، وتوزيع إلهامي دهيمة وإخراج محمود رشاد، كما تتحدث عن عودتها للسينما أيضا من خلال فيلم "معالي ماما"، مع محمود الليثي، ونخبة من الشباب تضم نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال.

برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، وتقدمه المذيعة إنجى على، وتتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.

وتنتظر بشري عرض فيلمها السينمائي الجديد “معالي ماما” بدور العرض السينمائية في 2 فبراير المقبل. 

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تصنيف عمري تحت فئة جمهور عام. 

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم بوسترات دعائية لأبطاله استعدادا لعرضه في دور العرض المصرية. 

معالي ماما بطولة  بشري ومحمود الليثي، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال.

بشرى أسرار النجوم برنامج أسرار النجوم فيلم معالي ماما بشري معالي ماما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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