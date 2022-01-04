الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بحى غرب مطاى فى المنيا (صور)

إزالة تعديات بالبناء
إزالة تعديات بالبناء المخالف بدون ترخيص بمطاي

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء،  11 حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص وذلك خلال حملة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف العشوائي بدون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

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وقال خالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة التعديات تمكنت خلالها من إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بحي غرب المدينة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية أزالت 11 حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص  بحي غرب المدينة باستخدام معدات الوحدة المحلية منهم 10 حالات، حضر الحملة سعيد محمد نائب رئيس المركز والمدينة. 

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المنيا إزالة تعديات بالبناء المخالف حي غرب مطاي سعيد محمد خالد عبد الرءوف

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وائل لطفي

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