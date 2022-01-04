مصرع مواطن فى حريق شقة سكنية بالمعصرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع مواطن بمنطقة المعصرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في المعصرة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه.

تمت عملية الإخماد، وتبين من خلال المعاينة مصرع شخص قعيد بكرسى متحرك نتيجة لإصابته بشلل، ولم يستطع الهروب من الشقة بعد اندلاع الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية والأهالي من عملية الإخماد.

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان والأهالي لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.