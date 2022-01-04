الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن فى حريق شقة سكنية بالمعصرة

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية، مما أسفر عن مصرع مواطن بمنطقة المعصرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في المعصرة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه.

تمت عملية الإخماد، وتبين من خلال المعاينة مصرع شخص قعيد بكرسى متحرك نتيجة لإصابته بشلل، ولم يستطع الهروب من الشقة بعد اندلاع الحريق وتمكن رجال الحماية المدنية والأهالي من عملية الإخماد.

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان والأهالي لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق شقة سكنية السيطرة منطقة المعصرة غرفة عمليات شرطة النجدة شقة محيط الحريق

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