الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لموظف وفنى تبريد وميكانيكى بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،، بمعاقبة ميكانيكي وفني تبريد وموظف بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية رقم 19157 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق ، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام كل من " ع . ي . ح " 43 عاما ميكانيكي سيارات ، ومقيم بدائرة القسم ، و " ح . ش . ع " 20عاما فني تبريد ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، و " أ . ص . م " 42 عاما موظف في جراج، ومقيم بأحدي قري مركز الزقازيق ،بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر.

أحداث القضية السجن المؤبد غرامة مالية دون ترخيص سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

من إنتاج وكالة الفضاء المصرية.. تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات

«المعلمين» تفتح تحقيقًا حول تكريم «معلمة المنصورة» صاحبة وصلة الرقص

محافظة القاهرة ترد على أعمال إزالة الحي السادس بمدينة نصر

كيف اخترق الإخوان بنها؟.. أكاديميون يجيبون

المدرس المحال للتحقيق فى واقعة الرقص: مش من حق حد يصورنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟

فلسطين: ازدواجية خطاب «لبيد» تُظهر حقيقة مواقفه

فلسطين: التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد دون أي رادع دولي