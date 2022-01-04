المؤبد لموظف وفنى تبريد وميكانيكى بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،، بمعاقبة ميكانيكي وفني تبريد وموظف بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانتهم في القضية رقم 19157 لسنة 2021 جنايات قسم أول الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار دكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق ، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام كل من " ع . ي . ح " 43 عاما ميكانيكي سيارات ، ومقيم بدائرة القسم ، و " ح . ش . ع " 20عاما فني تبريد ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، و " أ . ص . م " 42 عاما موظف في جراج، ومقيم بأحدي قري مركز الزقازيق ،بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة جوهر الهيروين المخدر.