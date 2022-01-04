الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مارس.. الحكم على 20 متهمًا في «أحداث النهضة»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، لجلسة 10 مارس 2022 للحكم في إعادة إجراءات محاكمة 20 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث  عنف فض اعتصام النهضة المسلح. 

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة. 

الحكم أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح 20 متهم المستشار معتز خفاجي

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