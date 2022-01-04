التحرى عن اتهام 4 أشخاص بقتل خفير فى بنى سويف

قررت نيابة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، طلب تحريات المباحث في اتهام أربعة أشخاص بإطلاق نار على خفير خط البترول بالطريق الصحراوي الغربي، مما أدى إلى مصرعه.

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الحادث "بكري.أ"، «تامر.م»، "أحمد. ح" و"أيمن.ع" الذين حاولوا سرقة البترول من الخط المار بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء تواجد المجني عليه، والذي يعمل خفير حراسة للخط، فأطلقوا النار عليه، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري بالرأس أدى إلى مصرعه في الحال.

وعثر أهالي بني سويف، الأسبوع الماضي، على جثة شاب يعمل خفيرا بأحد خطوط البترول، مصاب بطلق ناري في الرأس، بالقرب من طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، ومحطة بنزين الوطنية دائرة مركز سمسطا.