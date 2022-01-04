المدرس المحال للتحقيق فى واقعة الرقص: مش من حق حد يصورنا

قال حاتم إبراهيم المدرس المحال للتحقيق بسبب وصلة الرقص، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الرحلة كانت للترفيه فقط وأن سلوكهم هو السلوك المتبع فى الرحلات ولم يخرج عن نطاق الأدب.

وأضاف المدرس أن المُدرسة المحالة للتحقيق ليست معلمة مثالية، لكنها إحدى منسقين حفلة تكريم المعلمين، وأن تكريمها جاء لمشاركتها في تنظيم حفل تكريم المعلمين.

وعبر عن استيائه بالمقاطع المصورة والمنشورة لهم دون علمهم مما يعد تعدٍ على الحياة الخاصة مؤكدًا: "أنه ليس من حق أحد أن يصور حياة الناس دون إذن."

وأضاف حاتم أن تلك اللقطات سببت مشاكل لا حصر لها لأسر المدرسين المتواجدين.

كما قرر المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية، لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أنه قد تلقى عدة شكاوى من عدد من المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو لقيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وأشارت الشكوى أن هذه الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية.

وبالتحقيق فى الواقعة ثبت صحتها وقيام “آية. ي. أ” معلمة لغة عربية، تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على إحدى المراكب النيلية، وشاركها في وصلة الرقص “وائل. م. أ. ن” مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و"حاتم. إ. أ" معلم دراسات اجتماعية، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، و"أحمد. أ. ال. ع" معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات، و"مدحت. ال. ع" معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية، كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها.

وتبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم معلمة اللغة العربية كمعلمة مثالية بعد الرحلة، كما كرمت أحد المعلمين المشاركين في الرقص ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية، وقاموا بتداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم وهل لوصلة الرقص مقياس عند الاختيار.

وانتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشية من شأنها إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قرر إحالة المعلمين للنيابة الإدارية، وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.