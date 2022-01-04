الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اعترافات دجال بولاق: شهادتى دكتوراه فى الطب التكميلى.. ومدة الدراسة أسبوع

دجال
دجال

حصل “الدستور” على اعترافات دجال بولاق الدكرور ـ المتهم بالنصب والاحتيال، وممارسة أعمال الدجل بشهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي.

وقال المتهم أيمن أبو سريع، خلال التحقيقات، إنه حصل على شهادة من إحدى الأكاديميات المفتوحة للطب التكميلي بعد دورة تدريبية لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أنه استلم شهادة ثانية موثقة ومختومة بختم النسر بعد الانتهاء من الدورة.

وتابع المتهم أن المضبوطات مملوكة له، وأن برطمان اللبان الدكر وبرطمان القرنفل للاستخدام الشخصي، وباقي الأدوات لعمل الحجامة، وتابع أن صفحة الفيس بوك بستخدمها في توعية الناس من السحر والشعوذة، وبستخدمها في الدعاية للمركز.

شهادات مزورة النصب والاحتيال تحقيقات النيابة دورة تدريبية بولاق الدكرور الشعوذه الفيس بوك جنوب الجيزة

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