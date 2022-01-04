إصابة 9 فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بمركز ساحل سليم بأسيوط

تجري النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي بمنطقة كوبري القارب بمركز ساحل سليم فى أسيوط.

تلقت أجهزة الأمن بأسيوط بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في الترعة بعد تصادمها مع سيارة ملاكى، وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة عدد 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال السيارة من الترعة وتتولى خدمات المرور رفع آثار الحادث.