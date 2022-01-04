الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نورا في دعوى قضائية للطلاق: زوجي أخلاقه سيئة وحماتي اتهمتني بالسعي للفت الأنظار

طلاق
طلاق

أقامت سيدة عشرينية أمام محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، دعوى قضائية تحمل رقم ٥٠٦٢ طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد إتهام حماتها لها بأنها على علاقة بزوجها.

وقالت “نورا .م” فى دعواها: السبب الرئيسي في المشاكل التي أمر بها هو والدي المريض بالجشع والطمع وحب المال، فمنذ وأن انتهيت من دراستي وكل هدف والدي أن يزوجني لشاب لديه أموال كثيرة على أمل انتشاله  من الفقر.

وتابعت الزوجة: عندما تقدم زوجي تامر لخطبتي لم أكن أعرفه من قبل، لكن عندما سألت عنه علمت بسمعته السيئة وعلاقاته النسائية الكثيرة والمحرمة، ومع إلحاح والدي الشديد وأنه شاب وكل الشباب من الوارد أن تفعل كل هذه الأخطاء  وافقت، ويا ليتنى ما ارتكبت تلك الغلطة.

وأضافت نورا: بعد زواجنا  بأربع شهور حضرت والدته وزوجها وعاشوا بشقة بالطابق الأرضي في العقار الذي نقيم فيه،  ولأن زوجها يصغرها بـ ١٠ سنوات ونظراته لى كانت مصدر إزعاج، فكان نزولى لها قليل جدا، وبدأت تتحكم في وترفض زيارتي لأمي والعكس، وعندما اشتكيت لزوجى من أفعالها لم يفعل أي شئ، فاضطررت لعصيان أوامرها فطعنتني في شرفي واتهمتنى بأنني ارتدي  ملابس ضيقة للفت أنظار زوجها، وأننى أحاول مصاحبته واستدراجه لشقتي، فتشاجرت معها وتركت المنزل وغادرت ورفضت العودة له مرة أخرى.

زوج زوجة محكمة اسرة إقامة دعوى

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