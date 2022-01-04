الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كن واقعيا.. كيف تحدد أهداف وظيفة جديدة ناجحة في عام 2022؟

وظيفة جديدة في 2022
وظيفة جديدة في 2022

تحديد الأهداف المهنية قد يكون أمرًا شاقًا بعض الشيء، في كثير من الأحيان ننظر إلى الوراء لمراجعة الأشياء التي حققناها والمجالات التي فشلنا فيها، ويعد العمل مجالًا رئيسيًا يخطط الكثير منا لتغييره في الأيام الأولى من العام الجديد.

تحدثت المدربة المهنية ناتالي ترايس لموقع  “metro”، أنه  مع اقترابنا من عام 2022، قد يشعر الكثير من الناس بالإرهاق والتعب خاصة بعد عامين من العمل ضد الوباء.. قد يبدو أن تحديد القرارات والأهداف لا طائل من ورائه نظرًا لعدم اليقين المستمر، ولكن هذا قد يؤدي في الواقع إلى بدء العمل ويضعك على المسار الصحيح لعام ناجح.

كيف تشرع في تحديد أهداف وظيفة جديدة؟ وكيف يمكننا التأكد من أننا نحققها بالفعل في عام 2022؟

 

فكر في المستقبل واعمل بشكل عكسي

انظر إلى مكانك الآن والمكان الذي ترغب في أن تكون فيه في هذا الوقت من العام المقبل، قد تكون تريد المزيد من المسؤوليات الإدارية، أو ربما ترغب في العمل لحسابك الخاص، أو حتى إعادة التدريب بالكامل.

إن تطوير سيرتك الذاتية، أو تقديم نفسك لمزيد من المشاريع العليا، أو البحث عن فرص للتواصل أو قراءة دورة التدريس، كلها نقاط بداية يمكن البناء عليها كل يوم. 

قم بإجراء تقييم الصحة المهنية 

تمامًا مثل صحتك العقلية والجسدية، يمكن أن يكون لصحتك المهنية تأثير كبير على حياتك وعلاقاتك  لذلك من المهم استثمار الوقت لإجراء هذا التقييم بشكل صحيح: مستوى الرضا الوظيفي لديك، وقوة استراتيجية التقدم في حياتك المهنية، وتصور علامتك التجارية، وتوازن العمل والحياة.

إنشاء مجالات محددة للتركيز عليها

طاولة خشبية للأعمال مع دفتر ملاحظات وورق وكتاب وسماعات رأس وهاتف ولابتوب وأواني زهور وشاي، فكر في أشياء محددة تريد تحسينها قد يكون التفكير في وظائفنا والمكان الذي نريد أن نذهب إليه أمرًا مربكًا بشكل لا يصدق.

كن واقعيا 

كن صادقًا مع نفسك وميز بين هدفك وحلمك، الحلم هو شيء يمكنك أن تطمح للوصول إليه، في حين أن الهدف يتطلب الملكية والعمل الجاد والانضباط الذاتي والتضحية لتحقيقه، أيضًا  لا تضغط على نفسك كثيرًا.

على سبيل المثال إذا كنت ترغب في تغيير مهنتك تمامًا، بدلاً من جعل هذا الهدف ركز بدلاً من ذلك على الأشياء التي قد تحتاج إلى القيام بها لإعادة التدريب أو اكتساب مهارات جديدة للمساعدة في جعل ذلك ممكنًا.

اهداف وظيفة عام 2022 تدريب مستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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