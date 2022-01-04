عقب تجديد العقود.. استئناف العمل بشركة «أسيك» بمصنع أسمنت النهضة بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استئناف 38 عاملًا العمل بشركة "أسيك" بمصنع أسمنت النهضة بمحافظة قنا، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بعد توقف عن العمل 3 أيام لتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بقنا حسام طلبة بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق بكافة الطرق القانونية والودية لإنهاء تجمع 38 عاملًا بشركة “أسيك” بمصنع أسمنت النهضة وحل مشكلتهم مع الشركة وتحقيق مطالبهم بتجديد عقود العمل الخاصة بهم وعودتهم إلى العمل.

من جهته، شكل حسام طلبه مدير المديرية، فريق عمل للتفاوض مع إدارة الشركة العربية السويسرية "أسيك" بمصنع أسمنت النهضة، حيث تم مقابلة المهندس ناجح عبد الظاهر مدير المشروع، كما تم الاتصال تليفونيا بكل من أشرف الكحكي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمستشار عبد ربه حسني المستشار القانوني للشركة نظرًا لوجودهم بالإدارة الرئيسية بالقاهرة، وتم التفاوض مع جميع الأطراف المعنية، وأسفرت المفاوضات عن تجديد عقود العمل الخاصة بالعمال حتى 31 مارس 2022 وهو موعد انتهاء التعاقد بين شركة أسيك وشركة أسمنت النهضة، والذي ينتهي في هذا التاريخ، وذلك دون المساس بحقوق العمال، مع تجديد التعاقد معهم حال تجديد التعاقد بين شركة أسيك وشركة أسمنت النهضة.

وقال مدير المديرية، إنه بناء على ذلك تم فض تجمع العمال وعودتهم إلى العمل، وذلك بمتابعة يومية مع الوزير محمد سعفان، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.