الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 717 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

غلق محل
غلق محل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 717 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 193 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 951 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس - كورونا- المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية قرار الغلق ارجيلة قضية منع تداول الأرجيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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