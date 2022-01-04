تحرير 717 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 717 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 193 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 951 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس - كورونا- المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.