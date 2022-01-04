الثلاثاء 04 يناير 2022
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مصر

نقيب التمريض: خطة لتغطية عجز أطقم التمريض بالمستشفيات خلال عامين

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، والمشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وعضو مجلس الشيوخ، عن خطة تغطية عجز أطقم التمريض بكافة المستشفيات فى مصر.

وقالت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، إن الدولة تتوسع رأسيًا وأفقيًا لتغطية عجز التمريض فى كافة المحافظات، وذلك بالتوازى مع خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل، حيث اتجهت وزارات الصحة والتعليم العالي لافتتاح معاهد فنية وكليات للتمريض إلى جانب مدارس التمريض بنظام الخمس سنوات والتى تعادل المعاهد الفنية.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود، بأن تطبيق منظومة التأمين الصحى في المحافظات كان له دور كبير في الحد من هجرة التمريض وتهربهم من العمل في القطاع الحكومي، حيث إنه تمت زيادة المرتبات والحوافز المقدمة أطقم التمريض بالمنظومة.

وأكدت أن السنوات المقبلة ستشهد انفراجة في أعداد أطقم التمريض، لافتة إلى أنه سيتم القضاء على عجز التمريض نهائيًا خلال العامين المقبلين.

وتابعت قائلة: "بالرغم من كون مهنة التمريض من المهن الصعبة، إلا أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستقضى على تسرب التمريض".

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تقوم بتدريب أطقم التمريض على التخصصات الدقيقة والحرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالتوازى مع تغطية العجز بالمستشفيات، لافتة إلى أنه يتم تدريب أطقم التمريض نظريًا وعمليًا على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، كما تلقى التمريض تدريبات في مركز مجدى يعقوب للقلب ومعهد ناصر للتعامل مع حالات القلب وزراعات الكلى والكبد والنخاع، وهى تخصصات جديدة على أطقم التمريض، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل بالتعاون مع الجانب الإيطالى.

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