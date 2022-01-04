الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب ماكينة الري».. التصريح بدفن عامل توفى في سوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة عامل، توفى بسبب ماكينة ري عقب الانتهاء من التشريح وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وتسليم الجثة لذويها.

كان قد لقي عامل في منتصف العقد السابع من العُمر، مصرعه، إثر التفاف جلبابه حول جزء من ماكينة الري؛ ما أدى إلى اصطدامه بها ووفاته في الحال، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة بوصول  «عبد النبي. ع»، 66 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، جثة هامدة، ادعاء التفاف ماكينة الري حوله بسبب اشتباك جلبابه بها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية  والفحص وبسؤال ابن عمه «محمد. ع»، 53 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكور بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية، التف جلبابه على جزء من ماكينة الري؛ ما أدى لاصطدامه بها ووفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ناتج عن نزيف بالمخ نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في سوهاج ماكينة الجثه ملابسات الواقعة التشريح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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