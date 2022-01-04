الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتح طريق أسيوط الغربى بعد تلاشى «الشبورة»

مرور
مرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن عودة الحركة المرورية على طريق أسيوط الغربي عقب ساعات من إغلاقه بسبب الطقس السيئ، وانعدام الرؤية لظهور الشبورة المائية.

ورفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

- نصائح مرورية 

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب انعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

 يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

 استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا أو نهارًا .

 مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

عند وجود أعطال أو لا قدر الله حادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

الحركة المرورية أسيوط الغربي الطقس السيء عمليات إدارات المرور نصائح مرورية مسافة الرؤية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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