الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 16 متهما في «أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل  الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح ".

و تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد بتدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، و مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم و القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، و قطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

 - تفاصيل أمر الإحالة 

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا و تولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني و مرتادي محيط ميدان النهضة و قاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين و رابعة العدوية والنهضة.

كانت  محكمة جنايات الجيزة فى 9 يناير 2018، قد عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد لـ23 متهمًا، و السجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهمًا، و البراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما ألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهمًا في القضية، بدفع 25 مليونًا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويضًا عن قيمة التلفيات التي لحقت بمباني ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويضًا عن قيمة التلفيات في سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم طرة المستشار معتز خفاجي أحداث فض اعتصام النهضة

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اليوم.. استكمال إعادة محاكمة 16 متهما في «أحداث عنف اعتصام النهضة المسلح»

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