الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أسفكسيا الغرق بكوم أمبو

جثة طفل
جثة طفل

واقعة مؤسفة، مساء الإثنين، شهدها مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث لفظ طفل أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه عقب تعرضه للغرق فى ترعة بدائرة المركز.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثته ونقله إلى مشرحة مستشفى نصر النوبة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، إخطارًا من مستشفى نصر النوبة المركزى يفيد بوصول الطفل "محمد.م.ع" 5 سنوات، جثة هامدة، بعد تعرضه للغرق، وبسؤال أسرته أقروا أن الطفل كان يلهو أمام المنزل بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، وسقط فى الترعة ليلفظ أنفاسه غريقاً، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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