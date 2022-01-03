حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 600 جرام من الاستروكس بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية، الاثنين، بحبس عاطلين عثر بحوزتهما على ٦٠٠ جرام من مخدر الاستروكس بمنطقة الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوى لفحصها .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما يستقلون دراجة نارية ملك أحدهم ، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٦٠٠ جرام ومبلغ مالي.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.