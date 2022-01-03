تجديد حبس المتهمين بترويج الحشيش بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر الاثنين، حبس شخصين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 93.800 كيلو جرام قبل ترويجها بمدينة الشروق .

باشرت نيابة الشروق وبدر، السبت، التحقيقات في واقعة ضبط شخصين بمنطقة الشروق قبل ترويجهما كمية من الحشيش وزنت 93.800 كيلوجرام، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات، كما قررت النيابة العامة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط تاجري مخدرات- بدائرة قسم شرطة الشروق، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما.

عثر بداخل السيارة على 938 لفافة من مخدر الحشيش، وزنت 93,800 كيلوجرام- مبلغ مالي- هاتف محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.