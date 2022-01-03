الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج الحشيش بالشروق

المتهمين
المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر الاثنين، حبس شخصين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 93.800 كيلو جرام قبل ترويجها بمدينة الشروق .

باشرت نيابة الشروق وبدر، السبت، التحقيقات في واقعة ضبط شخصين بمنطقة الشروق قبل ترويجهما كمية من الحشيش وزنت 93.800 كيلوجرام، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات، كما قررت النيابة العامة إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوى لفحصها.  

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط تاجري مخدرات- بدائرة قسم شرطة الشروق، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما.

عثر بداخل السيارة على 938 لفافة من مخدر الحشيش، وزنت 93,800 كيلوجرام- مبلغ مالي- هاتف محمول، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

حبس نيابة الشروق متهمين مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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