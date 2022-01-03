الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل أول حفل لمطرب راب أردنى فى مصر

مطرب الراب مسلم
مطرب الراب مسلم

يستعد مطرب الراب الأردني مسلم هديب لإحياء أولى حفلاته الغنائية في جمهورية مصر العربية  يحتضنها على خشبة مسرح الزمالك وذلك في تمام السابعة مساء يوم الخميس المقبل الموافق ٦ يناير الجاري.

ويمتع مطرب الراب الأردني مسلم جمهور الراب المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغانيه، من بينها "خاوا" و "اجرمن عنهن"، مع الاحتفاء بأجدد أغانيه "قلبي دليلي"، بجانب إعادة إحيائه رائعة العندليب "كل ما أقول التوبة" على طريقته الخاصة،  مع تقديمه أغنية كاظم الساهر الشهيرة "قولي أحبك كي تزيد وسامتي" بشكل جديد بأسلوبه، و ذلك في حفل غنائي حماسي بمشاركة اثنين من نجوم الجيل الجديد من الراب الحالي في مصر، مع الرابر ايفيل والرابر رابتور،  الذين يقومان بافتتاح الحفل.

ويدشن مسلم هديب عبر هذه الإطلالة الغنائية الأولى بالقاهرة انطلاقة فنية جديدة في مشواره الخاص،  بعد غياب طويل عن الساحة الجماهيرية طوال فترة كورونا،  عاد من بعدها بشغف بجولة حفلات غنائية مؤخرا من قلب العاصمة الأردنية عمان وبيروت استكمالا بجولة عربية من مصر مع بدايات العام الجديد،  مع انشغاله بتحضير عدة أغان منفردة يستعد لإطلاقها خلال أسابيع من بينها دويتو مشترك مع أحد نجوم الراب المصري.

يذكر أن مطرب الراب مسلم هديب وهو فنان ورسام ومغني راب أردني من أصول فلسطينية،  ولد في عمان من أبوين فلسطينيين ويستقر حاليا في العاصمة الروسية موسكو،  غاص في بحر حبه للراب رغم بعد مجال دراسته الأصلي للرسم و الفنون،  وحصل على الماجستير في السيراميك وفنون الخزف من أكاديمية ستروجانوف للصناعة والفنون التطبيقية في روسيا، وتعتمد أغانيها على تجسيد المواضيع الشخصية والعاطفية بتيمة موسيقى التراب هيب هوب بشكلها العصري الجديد.

الزمال جولة كاظم الساهر دويتو وذلك العاصمة جول فترة لحفل غياب بيروت

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