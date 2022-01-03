رئيس القابضة للنقل: شركة النصر تستعد لتنفيذ جسر ملاحي مع إفريقيا

كشف اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة الشركة لدعم الصادرات والواردات المصرية في إفريقيا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل والبحري والبري في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع يهدف الى إقامة جسر ملاحى يربط بين مصر وإفريقيا من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى) المنوط بها تنفيذ مشروع جسور.

وأوضح أن المشروع يتم من خلال التعاقد مع عدد من مقدمي الخدمات ذات خبرة دولية لإدارة وتشغيل سلسلة من خدمات النقل والخدمات اللوجستية لتقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لخدمة المصدرين والمستوردين والتي تشمل “النقل البري والبحري - التخليص الجمركي - التجميع - الشحن والتفريغ - التأمين” وتم وضع استراتيجية واضحة تقوم على أداء خدمتين أساسيتين هما الوساطة والتسويق والنقل والخدمات اللوجيستية باستخدام تكنولوجيا وبحوث التطوير وباستغلال الفروع الخارجية لشركة النصر لتكون مناطق ارتكاز على مستوى العالم وتكون بمثابة مراكز لوجستية لخدمة المنظومة بكاملها..

وأشار إلي أنه تم تكليف شركة النصر للتصدير والاستيراد باستهداف الأسواق والمراكز التجارية العالمية من خلال تطوير الفروع القائمة بالفعل (الكاميرون وغانا وفرنسا والسودان) وافتتاح فروع جديدة بإفريقيا وآسيا واوروبا والامريكتين لتكون مناطق ارتكاز على مستوى العالم، وذلك بغرض التوسع فى الأسواق والمراكز التجارية العالمية وافتتاحها علي مرحلتين.

وأكد أن المرحلة الأولى سيتم افتتاحها أوائل عام 2022 فى الدول الاتية "الإمارات - الصين - غانا - الكاميرون - فرنسا - السودان"، مشيرًا إلي أن المرحلة الثانية ستكون في دول "المغرب - جنوب أفريقيا - أمريكا - البرازيل - المانيا - روسيا - الهند - ماليزيا".

وأوضح أن شركة النصر للتصدير والاستيراد، تقوم بتجهيز الكتالوج الإلكترونى كوسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتسويق والترويج للصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية، وذلك لتنشيط حركة الصادرات المصرية لكل دول العالم، وذلك فى ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من تنوع من منتجاتها الزراعية والصناعية، نظرًا لما تحتاج إليه التجارة الخارجية من خدمات التسويق والترويج والوساطة والخدمات اللوجستية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى مختلف دول العالم.