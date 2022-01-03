الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 7 وفيات و373 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت  لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إرتفع إلى 220969 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6299، بعد تسجيل الـ 7 وفيات الأخيرة

كما أوضحت اللجنة أنه قد تماثل 274 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 150829. فيما يتواجد 34 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الأحد 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع، إضافة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كورونا ومتحوره "أوميكرون".

وكان معهد باستور الجزائري، أعلن الخميس الماضي، عن تسجيل 12 حالة جديدة للمتغير أوميكرون بالجزائر. 

واوضح المعهد في بيان له أنه تم الكشف 12 حالة جديدة للمتحور أوميكرون بعد ان تم تأكيدها بإجراء اختبار PCR إيجابي للمعنيين، على مستوى المخبر المرجعي للمعهد.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة المسجلة هي لـ 6 مواطنين جزائريين، وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا، بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا.

وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و 3 أشخاص قادمين من موريتانيا.

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لمتحور "أوميكرون" الجديد في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

الجزائر وزارة الصحة فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

عائلة الهواري تتبرأ من فكري الهواري: «لا يمت بأي صلة لنا»

بورصة الرابحين والخاسرين فى «سينما 2021»

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«جنّة» بـ50 ألف جنيه.. أب يعرض ابنته للبيع على فيسبوك بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات