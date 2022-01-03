الجزائر: 7 وفيات و373 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات وفاة و 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إرتفع إلى 220969 إصابة، فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 6299، بعد تسجيل الـ 7 وفيات الأخيرة

كما أوضحت اللجنة أنه قد تماثل 274 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 150829. فيما يتواجد 34 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وكانت الجزائر سجلت أمس الأحد 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع، إضافة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كورونا ومتحوره "أوميكرون".

وكان معهد باستور الجزائري، أعلن الخميس الماضي، عن تسجيل 12 حالة جديدة للمتغير أوميكرون بالجزائر.

واوضح المعهد في بيان له أنه تم الكشف 12 حالة جديدة للمتحور أوميكرون بعد ان تم تأكيدها بإجراء اختبار PCR إيجابي للمعنيين، على مستوى المخبر المرجعي للمعهد.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة المسجلة هي لـ 6 مواطنين جزائريين، وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا، بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا.

وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و 3 أشخاص قادمين من موريتانيا.

وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لمتحور "أوميكرون" الجديد في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة من هذا المتحور.