أمريكا تجدد مطالبة نظام ميانمار العسكري بوقف استخدام العنف فورًا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة نظام ميانمار العسكري بوقف استخدام العنف فورًا والإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا وإعادة مسار ميانمار نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شعب ميانمار الذي لم يفقد الأمل في سعيه نحو مستقبل أفضل حتى مع تعرضهم لانتهاكات مروعة من جانب النظام العسكري.

وأضاف أن واشنطن بكلّ فخر تحيّي شعب ميانمار الذي يسعى جاهداً لاستعادة مسار شامل للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الفئات في البلاد.

واختتم بلينكن بيانه بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أقدم دعمي لشعب ميانمار بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

يذكر أن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من احتمال تعرض سكان ميانمار لأزمة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة- في تقرير- أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة حوالي نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المكاسب التي تحققت هناك منذ عام 2005.

وجاء في التقرير: "إن ذلك يأتي في الوقت الذي يواجه فيه سكان ميانمار أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية غير مسبوقة، وأن احتياجاتهم تتزايد بشدة منذ تفشي الموجة الثالثة من وباء كورونا".

وأشار التقرير الأممي إلى أن الوضع يبدو كئيبًا خلال عام 2022، خاصة في ظل تزايد أسعار السلع الأساسية وتداعيات الفيضانات الموسمية التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس وأثرت على أكثر من 120 ألف شخص وأدت إلى حدوث خسائر في المحاصيل.