منتقدًا ظاهرة ملخصات الأفلام.. هيثم الخميسي: «بتدمروا الصناعة»

هاجم المؤلف الموسيقي، هيثم الخميسي، صنّاع ظاهرة ملخصات الأفلام التى انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هيثم الخميسي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "مع كامل احترامي لصناع المحتوى المهتمين بالسينما.. يعني إيه محتوى يبقى عبارة عن (ملخص فيلم)؟ انتوا مدركين قد إيه انتوا بتدمروا الصناعة دي؟".

هيثم الخميسي

مؤلف موسيقي ومنتج ومخرج وكاتب سيناريو، من مواليد بغداد في 11 يوليو عام 1977، تخرج من المعهد العالي للسينما - قسم السيناريو (أكاديمية الفنون) في القاهرة عام ٢٠٠٠، عمل كمنتج فني ومخرج في مجال الإعلانات، وعمل أيضاً كمؤلف موسيقي للعديد من المسرحيات والأفلام الروائية والتسجيلية والبرامج والمسلسلات التليفزيونية.

وأنتج في عام 2012 فيلمه الوثائقي الأول (عن يهود مصر) شارك الفيلم في أكثر من خمسة عشر مهرجاناً سينمائياً دولياً وحصوله على ثلاث جوائز.